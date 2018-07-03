Aydos Ormanı’nda yangın

Kartal Aydos Ormanı’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda 110 İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kartal Aydos Ormanı’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda 110 İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

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