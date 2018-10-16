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16 Ekim 2018 Salı 14:54

Ayı zannettiği komşusunu öldüren sanığa 3 yıl hapis cezası

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Karamuk Köyünde ayı zannederek komşusunu öldüren sanık, mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 2016 yılının Temmuz ayında Daday ilçesine bağlı Karamuk köyünde meydana geldi....

Ayı zannettiği komşusunu öldüren sanığa 3 yıl hapis cezası
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde Karamuk Köyünde ayı zannederek komşusunu öldüren sanık, mahkeme heyeti tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Temmuz ayında Daday ilçesine bağlı Karamuk köyünde meydana geldi. İddialara göre, arılarını ayı saldırısından korumak için kurduğu alarmın çalması sonrası evinden av tüfeğiyle çıkan 18 yaşındaki E.A., sesin geldiği çalılıklara doğru 5-6 el ateş etmesi sonucu tarlasından kavak sulamadan dönen 64 yaşındaki Mehmet Köse’yi vurarak ölümüne sebebiyet verdi. Olay sonrası gözaltına alınan E.A., tutuksuz yargılanmak üzere hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında söz alan E.A., bahçeden sesler gelince av tüfeği ile dışarıya çıkıp seslerin geldiği noktaya 5-6 el ateş ettiğini belirterek, “Arı kovanlarını korumak için ateş ettim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Aramızda bir husumet yoktu. Böyle iken neden birisini öldüreyim. Ayı zannedip ateş ettim. İyi bir insandı kendisi, bilerek ve isteyerek öldürmek gibi kastım olamaz. Mahkemenin vereceği her karara saygı duyuyorum” dedi.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Köse’nin eşi Nahide Köse ise sanığın tutuklu bir şekilde en ağır cezayla yargılanmasını istediğini ifade etti. Mehmet Köse’nin kızı Öznur Karga da, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. 27 aydır dışarıda. Suçsuz yere babam öldü. Yanıyoruz. En ağır şekilde cezalansın” diye konuştu.

Sanık ve tanıkları dinledikten sonra avukatlarında savunmasını alan mahkeme heyeti, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sanık E.A.’yı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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