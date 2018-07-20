ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 10:01

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü araç kullanarak karıştığı kazada, aynı aileden 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.Kandıra-İzmit yolu Yassıbağ mevkiinde 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen...

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü araç kullanarak karıştığı kazada, aynı aileden 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kandıra-İzmit yolu Yassıbağ mevkiinde 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada duramayan E.E. idaresindeki 34 FZ 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru (84) ve oğlu Emir Hamza Doğru (2) hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından vücudunda kırıklar oluşan ve ameliyat edilen sürücü, tedavisinin ardından jandarma eşliğinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku