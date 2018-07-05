Aynı gün ölen anne ile oğlu yan yana defnedildi

Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında ölen 20 yaşındaki genç ve oğlunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden annesi, yan yana toprağa verildi.

Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, TEM otoyolu Gümüşova rampalarında gece saat 01.20 sıralarında sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Önümüzdeki hafta Salı günü askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın ölüm haberini sabah saatlerinde alan anne Behiye Yıldız (53), oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, oğlunun defnedilmesinden 3 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın cenazesi Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Akıncılar Köyü Camii’nde öğle namazının ardından ilçeye bağlı Doğancı köyü mezarlığına defnedildi. Aynı gün hayatını kaybeden annesi Behiye Yıldız da, akşam namazı öncesinde Akıncılar Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanına defnedildi.