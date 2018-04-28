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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:10

Ayvalık’ta 31 göçmen jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarının ardından yapılan bir operasyonla, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 31 göçmen jandarmaya yakalandı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarının ardından yapılan bir operasyonla, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde deniz kıyısından bir şişme botla Midilli’ye geçmeye hazırlanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; 11 Suriye, 2 Senegal, 8 Angola, 5 Güney Afrika, 3 Togo ve 1 Gabon uyruklu göçmen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen 31 göçmen; burada yemek, giyim eşyası ve ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
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