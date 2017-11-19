Azeri kadına silah zoru ile fuhuş yaptıran şahıs gözaltına alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Azerbaycan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.



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Edinilen bilgiye göre, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumrutaş Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı ileri sürülen bir eve operasyon düzenlendi. Evde bulunan R.S. (58) ile Türk vatandaşı olmaya hak kazandığı belirlenen Azerbaycan uyruklu N.M. (48) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Azerbaycan uyruklu kadın, ifadesinde R.S.’nin kendisini silah zoruyla evde tutup, para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi. N.M.’nin ifadesi doğrultusunda R.S. hakkında fuhuş ve alıkoyma iddialarıyla soruşturma başlatıldı. R.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.