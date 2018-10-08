Azeri mafya lideri İstanbul’da yakalandı

Azerbaycan’ın en önemli organize suç örgütü liderlerinden olan ve yeraltı dünyasında ‘Loto Guli’ olarak tanınan mafya lideri Nadir Salifov, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Azerbaycan’ın en önemli organize suç örgütü liderlerinden olan ve yeraltı dünyasında ‘Loto Guli’ olarak tanınan mafya lideri Nadir Salifov, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uzun süredir izi sürülen Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov, akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen mafya liderinin ülkesinde mafya grubunun başı olarak cinayete azmettirmekten kundaklama, uyuşturucu ticareti ve gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan bir süre başkent Bakü’nün Yedinci Mikro Rayon bölgesindeki bir hapishanede hapis yattığı ve cezaevinden 1 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Azeri mafya lideri Nadir Salifov’un aynı suç örgütü içinde yer alan kardeşi Namık Salifov’un da 5 ay önce Fransa’nın Toulose banliyösü yakınlarındaki Colomiers’da Azeri uyruklu sığınmacı Rahim Namazov ve eşine yönelik silahlı saldırının faili olarak arandığı öğrenildi.

Azeri mafyasının İstanbul’daki kanlı hesaplaşması

5 yıl önce İstanbul Başakşehir’de öldürülen Azeri iş adamı Ali Gamidov cinayeti ile başlayan kanlı hesaplaşmada, ‘Loto Guli’ lakaplı Nadir Salifov’un adamı olarak bilinen Ali Gamidov, iddialara göre Rovshan Caniyev tarafından öldürüldü. Bunun üzerine o dönem Bakü’nün Yedinci Mikro Rayon bölgesindeki bir hapishanede tutuklu olan Salifov’un Gamidov’un intikamını almak için Rovshan Caniyev’i öldürttüğü ileri sürüldü. Ülkesindeki pazar mafyasının liderlerinden olan ve yeraltı dünyasında ‘Loto Guli’ olarak tanınan Salifov’un geçmiş yıllarda İstanbul’da yaşanan başka mafya hesaplaşmaları ile bağlantısı olup olmadığını araştıran polis, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.