Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 5’e çıktığı öğrenilirken, yaralı sayısı 29 olarak açıklandı.Azez’de sanayi bölgesinde bir araca döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü sayısı 5’e, yaralı sayısının ise 29’a ulaştığı öğrenildi. Yaralılar Azez ile Mera’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Azez’de ölü sayısı 5’e yükseldi
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 5’e çıktığı öğrenilirken, yaralı sayısı 29 olarak açıklandı.Azez’de sanayi bölgesinde bir araca döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu...