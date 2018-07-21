Baba Bush’un eski doktoru öldürüldü

ABD’nin 41’nci Başkanı George H.W. Bush’un eski Doktoru Teksas Tıp Merkezinin önünde bir bisiklet sürücüsü tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’nin 41’nci Başkanı George H.W. Bush’un eski Doktoru Teksas Tıp Merkezinin önünde bir bisiklet sürücüsü tarafından vurularak öldürüldü.

George H.W. Bush’un eski Doktoru Teksas Tıp Merkezinin önünde saldırıya uğradı. Houston Metodist Hastanesinde görevli 65 yaşındaki Doktor Mark Hausknecht’ın yanına yaklaşan bisiklet sürücüsünün iki el ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Doktor Mark Hausknecht’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Hausknecht’in 2000 yılında kalp ritim bozukluğu için hastaneye yatan ABD eski Başkanı George H.W. Bush’un başarılı bir şekilde tedavisini üstlendiğini belirtti.

Baba Bush, eski doktoru Mark Hausknecht’in ailesine başsağlığı diledi. Bush taziye mesajında, “Mark harika bir kardiyolog ve iyi bir adamdı. Olağanüstü, merhametli bakımı için her zaman minnettar olacağım. Ailesine dualar ediyorum” dedi.

Doktor Mark Hausknecht’in katil zanlısının olay yerinden kaçtığını ve olayla ilgili soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğü belirtildi.