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07 Ekim 2018 Pazar 17:11

Baba evine dönen kız kardeşini öldürdü

Iğdır’da eşiyle aralarında yaşanan problem nedeniyle baba evine dönen kız kardeşini tüfekle vurarak öldüren zanlı kayıplara karıştı.

Baba evine dönen kız kardeşini öldürdü
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Iğdır’da eşiyle aralarında yaşanan problem nedeniyle baba evine dönen kız kardeşini tüfekle vurarak öldüren zanlı kayıplara karıştı.

Olay, Iğdır’ın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. (21), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle aynı mahalledeki baba evine geldi. Baba evinde kardeşi C.Ş. ile F.Ş. arasında tartışma çıktı. F.Ş, kardeşi C.Ş’nin pompalı tüfekle iki el ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. F.Ş.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gürpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayın ardından kaçan C.Ş.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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