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19 Kasım 2017 Pazar 13:38

Baba-oğul gençlik taraftar grubu liderini vurmaktan tutuklandı

Isparta’da çıkan kavgada 32 Gençlik Taraftar Grubu liderinin av tüfeğiyle vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 32...

Baba-oğul gençlik taraftar grubu liderini vurmaktan tutuklandı
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Isparta’da çıkan kavgada 32 Gençlik Taraftar Grubu liderinin av tüfeğiyle vurularak yaralanması ile ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 Gençlik Taraftar Grubu liderlerinden Adnan Aksu, beraberindeki kalabalık bir grupla S.K.’nın evinin önüne gitti. Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Adnan Aksu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tek kırma av tüfeği ile vuruldu. Aksu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aksu’nun gerekli tedavileri sonrasında yoğum bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak, ifadelerine başvurdu. Olayın yaşandığı gecede Aksu’yu vuran tüfeğin kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için soruşturmayı derinleştiren polis, baba ve oğul oldukları belirlenen M.K. ve S.K.’yi ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk etti. Isparta Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan M.K. ve S.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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