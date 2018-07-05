ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 01:14

Baba-oğul zehir tacirleri yakalandı

İzmir’in Beydağ ilçesinde fiziki takibe takılan baba-oğulun evine yapılan baskında 135 kök hint keneviri ele geçirildi.Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir süredir uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden bulunduran ve satanlara yönelik...

Baba-oğul zehir tacirleri yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in Beydağ ilçesinde fiziki takibe takılan baba-oğulun evine yapılan baskında 135 kök hint keneviri ele geçirildi.

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir süredir uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden bulunduran ve satanlara yönelik teknik takip neticesinde 62 yaşındaki H.C. ile 45 yaşındaki oğlu A.C.’nin evlerinde uyuşturucu hint keneviri olduğunu tespit etti. Eve yapılan baskında yaklaşık 2 metre boyunda 135 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan baba-oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve işlemlerin ardından bitiminde adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku