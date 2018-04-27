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27 Nisan 2018 Cuma 14:45

Baba ve oğlu kazada öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Baba ve oğlu kazada öldü
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Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında 07 YNJ 71 plakalı otomobille seyreden S.D. (27), Kayaburnu mevkiinde yola aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. S.D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta bekleyen Mehmet Yıldız’ın (60) kullandığı 07 AAJ 09 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle S.D’nin kullandığı otomobil takla atarak araziye savruldu. Kazada, Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Levent Yıldız (25) ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer araç sürücüsü S.D. ise olay yerindeki müdahaleden sonra ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
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