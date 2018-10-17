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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:34

Babadağ’dan atladı, otelin çatısına düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iniş öncesi yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot otelin çatısına düştü.Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne hava oyunları için gelen İdris Kaya (41), Babadağ’daki 1700 metre yüksekliğindeki...

Babadağ'dan atladı, otelin çatısına düştü
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde iniş öncesi yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot otelin çatısına düştü.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne hava oyunları için gelen İdris Kaya (41), Babadağ’daki 1700 metre yüksekliğindeki pistten tekli atlayış yaptı. Hızla inişe geçen paraşütün kontrolünü kaybeden pilot, bir otelin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çatıdan alınan Kaya, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtilen Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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