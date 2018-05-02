Babası doğum günü hediyesi alamayınca Vali’den küçük Ebrar’a sürpriz

Adana’da doğum gününde hediye alamadığı için işsiz babası intihar girişiminde bulunan kız çocuğuna Adana Valisi Mahmut Demirtaş sürpriz yaparak hediye gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs günü Dilberler Sekisi Otoyol Köprüsünde meydana gelen olayda, Şevki Yıldız (39) Seyhan Nehri üzerindeki otoyol köprüsüne çıktı. İntihar girişiminde bulunan şahsı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Yıldız’ın yanına giderek neden intihar etmek istediğini sordu. Yıldız polislere, "Çocuğumun bugün doğum günü, ona hediye alamadım. İşsiz olduğum için sabah kahvaltıda ekmek bile alamadım" dedi. Polis ise şahsı uzun uğraştan sonra ikna ederek köprüden uzaklaştırdı.

Hayatı dram çıktı

Yıldız, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yıldız’ın 14 yaşındayken babası Cumali Yıldız’ı kalp krizinden, 28 yaşındayken ise annesi Fatma Yıldız’ı bir trafik kazası sonucu kaybettiği ortaya çıktı. Yıldız’ın başına gelenler de bunlarla sınırlı kalmadı. Hastalanan Yıldız bir hastaneye yatarak tedavi olmak istedi. Bu arada Yıldız’ın kimliği kayboldu. Yıldız, hastanede tedavi olup çıktı ve kendine yeni kimlik çıkardı. Ancak aradan bir süre sonra Yıldız’a 55 bin lira borçtan dolayı haciz geldi. Yıldız, kimseye borcu olmadığını söyleyerek yaptığı şikayet sonucunda kimliğini bulan bir kişinin Yıldız’ın adına hat çıkardığını ve şirket kurduğunu öğrendi. Yıldız, bunun için mahkemeye başvurdu ancak hala 55 bin lira borç ödenmedi. Bu sırada simit satarak, hayata tutunmaya çalışan Ebrar (12) ve Fatma Nur isimli kızına da bakmaya çalıştı. Ancak belirli bir işi olmadığı için bir süre önce eşi de Yıldız’ı terk etti. Çocukları da annesinde kalmaya başladı.

Ebrar doğum gününde hediye istedi

1 Mayıs günü ise küçük kızı Ebrar’ın doğum günüydü. Ebrar Yıldız babasını telefonla arayarak "Baba bugün benim doğum günüm bana ne hediye alacaksın" dedi. O da hediye alacağını söyledi. Ancak cebinde parası olmadığı için kızına hediye alamadığından bunalıma girerek intihar etmek istedi. Bu durum basın mensupları tarafından haber yapıldı. Şahsı da polis ikna ederek ölmesinin önüne geçti.

Vali Demirtaş talimat verdi

İntihar girişiminin haber yapılmasının ardından durumdan haberdar olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne aileye yardım yapılması ve Ebrar Yıldız’a doğum günü hediyesi alınarak verilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen kurumlar aile ile irtibata geçerek önce Ebrar Yıldız’a doğum günü hediyesi aldı. Kurumlar Ebrar Yıldız’ın ablasını da unutmayarak iki kız çocuğuna oyuncak bebek aldı. Doğum günü hediyesi çocuklara verildi. Bunun yanı sıra aileye kuru gıda yardımı yapıldı. Ayrıca iki çocuk da okuduğu için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çocuklara aylık okul yardımı yapılacağı öğrenildi. Bir taraftan da kurumlar ortakoul mezunu olan babaya iş ayarlamak için kolları sıvadı.

Ebrar Yıldız, doğum günü olduğu için babasından hediye istediğini ancak parası olmadığı için hediye alamayınca çok üzüldüğünü belirterek, "Doğum günüm olduğu için babamdan hediye bekledim. Hatta onu arayarak hediye istedim. Ama o getiremediği için çok üzüldüm. Daha sonra Vali amca bana hediye gönderdi. Bu duruma çok sevindim. Ona çok teşekkür ediyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı.

"Bir babanın çaresizliği ve bitmiş halini hissettim"

Kızına doğum günü hediyesi alamayınca ölmek isteyen Şevki Yıldız ise, "Kızım benden doğum günü hediyesi istedi. O an cebimde 5 kuruş para yoktu. Kızıma hediye alamayınca bir babanın çaresizliğini ve bitmiş halini hissedip ölmek istedim. Ama polisler beni ikna etti. Daha sonra valilik de arayıp kızıma doğum günü hediyesi aldılar, yardım yaptılar. Bizzat Vali Mahmut Demirtaş hediye göndermiş. Benim tek isteğim bir iş bulup çocuklarıma bakabilmek. Başka bir isteğim yok" diye konuştu.