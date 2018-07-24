Babasını ziyarete gittiği fabrikada makineye kapılan genç hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde babasını ve abisini ziyarete gittiği fabrikada parke yapım makinesine kapılan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Malazgirt Parke Fabrikasına babası ve abisini ziyarete giden Caner Çelik (18), işçilerin paydos saatinde fabrika içinde gezerken parke yapım makinesinin nasıl çalıştığını izlemeye başladı. Bu sırada çalışan makineye kapılan talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Çelik’in cenazesi, babası ve abisi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası talihsiz gencin cenazesi otopsi için Erzurum Devlet Hastanesine gönderildi. Caner Çelik’in babasını çok sevdiği ve ona düşkün olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.