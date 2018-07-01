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01 Temmuz 2018 Pazar 14:35

BAE Hudeyde’deki operasyonu durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Yemen’de Husilere karşı yürütülen Hudeyde operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

BAE Hudeyde'deki operasyonu durdurdu
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Yemen’de Husilere karşı yürütülen Hudeyde operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Husilerin Hudeyde limanından geri çekilmesi için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Bu müzakerelerin başarıya ulaşması ve zaman tanımak amacıyla askeri operasyonun durdurulduğunu söyleyen Gargaş, Hudeyde operasyonunun amacının sivil kayıp sayısını en aza indirerek Husiler üzerindeki baskıyı arttırmak olduğunu söyledi. Gargaş, BAE’nin Husilerin müzakerelere yönelik tutumunu izlediğini de sözlerine ekledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, sivillerin korunması amacıyla Hudeyde operasyonuna ilişkin BAE’nin başkenti Abu Dabi’de müzakerelerde bulunuyor.
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