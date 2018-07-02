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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30

Bağ evine sahte içki operasyon: 6 gözaltı

Denizli’de bir bağ evine düzenlenin operasyonda kaçak içki ürettiği tespit edilen 6 şüpheli suç üstü yakalandı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, Tavas ilçesi Kızılcabölük...

Bağ evine sahte içki operasyon: 6 gözaltı
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Denizli’de bir bağ evine düzenlenin operasyonda kaçak içki ürettiği tespit edilen 6 şüpheli suç üstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesindeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiğini tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bağ evinde yapılan aramalarda, 693 şişe rakı, 332 şişe viski, 271 şişe votka, 100 litre bidonlar içerisinde viski, 275 litre etil alkol, 3 bin adet kaçak TAPDK bandrolü, 2 bin 770 adet boş şişe ve bilyeli kapak, 6 adet 250 litrelik imalatta kullanılan plastik tank ve aparat ele geçirildi.

Operasyon sonrasında kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzemelere ekipler tarafından el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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