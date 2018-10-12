Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören hastane çalışanları, müdahale etmeye çalışarak, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hastanede kısa süreli panik yaşanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.