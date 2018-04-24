ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 02:29

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

Bağcılar’da pompalı tüfekle tekel bayiine gelen maskeli 3 kişi sigara, alkol ve kazada bulunan paraları alarak kayıplara karıştı. Pompalı tüfekle soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, gece saatlerinde Bağcılar 15...

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bağcılar’da pompalı tüfekle tekel bayiine gelen maskeli 3 kişi sigara, alkol ve kazada bulunan paraları alarak kayıplara karıştı. Pompalı tüfekle soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Şehitler Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araba ile gelen maskeli 3 kişi pompalı tüfekle tekel bayiine girdi. Pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultan kişiler kasadaki paralarla birlikte sigara ve alkol çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle soygun anı kamerada

Tekel bayiinin soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde beyaz bir araba ile gelen 3 kişiden iki kişi arabadan inerek tekel bayiine giriyor. Telek bayiine giren 2 kişiden biri pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultuyor. Diğer soyguncu da kasadaki paraları aldıktan sonra sigara ve alkol şişelerini aldığı görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku