Bağcılar’da bir hafta içinde 4 iş yerine giren hırsızlar kamerada

Bağcılar’da bir hafta içinde 4 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, kapüşon takarak kimliklerini gizlemeye çalışan zanlıların hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Bağcılar’da bir hafta içinde 4 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, kapüşon takarak kimliklerini gizlemeye çalışan zanlıların hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kapüşon takarak kimliklerini gizlemeye çalışan 2 hırsız gece saatlerinde bir iş yerine girdi. İş yerinin kepengini kıran hırsızlar 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ve 6 adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Çalıntı araç ve sahte plaka kullandıkları belirlenen hırsızların aynı bölgede bir hafta içinde 4 iş yerine girdikleri öğrenildi.

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kepengini kıran hırsızlar, telefon ve tablet gibi teknolojik aletleri çalarak kaçıyor.