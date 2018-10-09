Bağcılar’da çökme riski olan binanın yıkımı devam ediyor

Bağcılar’da inşaat çalışmasından yapılan kazı nedeniyle çökme riski bulunan binanın iş makineleriyle yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir süren yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bağcılar’da inşaat çalışmasından yapılan kazı nedeniyle çökme riski bulunan binanın iş makineleriyle yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir süren yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bağcılar’da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle bir binada çökme riski yaşanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesine bağlı ekipler binada yaşayan 10 aileyi tahliye etmişti. Çökme riski nedeniyle, binanın yanında bulunan 10 bina da önlem amacıyla boşaltılmış ve vatandaşlar belediye tarafından otele yerleştirilmişti. Yapılan incelemeler ardından çökme riski taşıyan bina akşam saatlerinde iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 1.5 saattir ekiplerin yaptığı çalışmada yan yatan binanın büyük bir kısmı yıkıldı. Ekiplerin yıkım çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ederken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.