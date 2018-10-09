ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 21:23

Bağcılar’da çökme riski olan binanın yıkımı devam ediyor

Bağcılar’da inşaat çalışmasından yapılan kazı nedeniyle çökme riski bulunan binanın iş makineleriyle yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir süren yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bağcılar'da çökme riski olan binanın yıkımı devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bağcılar’da inşaat çalışmasından yapılan kazı nedeniyle çökme riski bulunan binanın iş makineleriyle yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir süren yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bağcılar’da yanındaki inşaat kazısı nedeniyle bir binada çökme riski yaşanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesine bağlı ekipler binada yaşayan 10 aileyi tahliye etmişti. Çökme riski nedeniyle, binanın yanında bulunan 10 bina da önlem amacıyla boşaltılmış ve vatandaşlar belediye tarafından otele yerleştirilmişti. Yapılan incelemeler ardından çökme riski taşıyan bina akşam saatlerinde iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 1.5 saattir ekiplerin yaptığı çalışmada yan yatan binanın büyük bir kısmı yıkıldı. Ekiplerin yıkım çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ederken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku