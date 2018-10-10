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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:27

Bağcılar’da çökme riski taşıyan binanın yıkım çalışmaları bugün de devam edecek

Bağcılar’da dün çökme riski nedeniyle üç katı yıkılan 5 katlı binanın bugün geri kalan iki katının yıkılacağı ve enkazın kaldırılacağı öğrenildi.Bağcılar’da dün yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski meydana gelen...

Bağcılar'da çökme riski taşıyan binanın yıkım çalışmaları bugün de devam edecek
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Bağcılar’da dün çökme riski nedeniyle üç katı yıkılan 5 katlı binanın bugün geri kalan iki katının yıkılacağı ve enkazın kaldırılacağı öğrenildi.

Bağcılar’da dün yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski meydana gelen 5 katlı bir bina tahliye edilerek, binanın yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Gece geç saatlere kadar süren yıkım çalışmalarında 5 binanın üç katının yıkım işlemi tamamlandı. Bugün ise belediye ekipleri tarafından geriye kalan iki katın da yıkılarak, enkazın kaldırılacağı öğrenildi.

Geceyi Bağcılar Belediyesi tarafından tahsis edilen otellerde ve akrabalarının yanında geçiren bina sakinleri, sabahın erken saatlerinde evlerinin önüne geldi. Evlerinin son durumu karşısında üzüntü yaşayan bina sakinlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından tüm zararının karşılanacağı ifade edildi.
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