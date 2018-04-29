ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 22:11

Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

ERBİL (İHA) – Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin maliye müdürü, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi,...

Bağdat'ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ERBİL (İHA) – Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin maliye müdürü, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası açıklama yapan Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el -Mühendis ise saldırıyı sert dille kınayarak faillerin yakalanması için güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku