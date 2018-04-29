Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

ERBİL (İHA) – Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin maliye müdürü, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi,...

ERBİL (İHA) – Irak’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin maliye müdürü, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası açıklama yapan Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el -Mühendis ise saldırıyı sert dille kınayarak faillerin yakalanması için güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.