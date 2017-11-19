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19 Kasım 2017 Pazar 20:27

Bahçe duvarı temelinde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Adana’da bir kişi inşaat alanında bulunan bahçe duvarının temel kazısının yapıldığı çukura düştü. Düşmeyle birlikte yaralanan şahsı itfaiye ve CANKUR ekipleri kurtardı.

Bahçe duvarı temelinde mahsur kalan şahıs kurtarıldı
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Adana’da bir kişi inşaat alanında bulunan bahçe duvarının temel kazısının yapıldığı çukura düştü. Düşmeyle birlikte yaralanan şahsı itfaiye ve CANKUR ekipleri kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdulkadir Alp bahçe duvarı temel kazısının yapıldığı alana düştü. Abdulkadir Alp yardım çığlıkları atınca inşaat çalışanları durumu fark edip itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi.

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