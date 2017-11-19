Bahçe duvarı temelinde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Olay, Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Abdulkadir Alp bahçe duvarı temel kazısının yapıldığı alana düştü. Abdulkadir Alp yardım çığlıkları atınca inşaat çalışanları durumu fark edip itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi.

Adana’da bir kişi inşaat alanında bulunan bahçe duvarının temel kazısının yapıldığı çukura düştü. Düşmeyle birlikte yaralanan şahsı itfaiye ve CANKUR ekipleri kurtardı.

Adana’da bir kişi inşaat alanında bulunan bahçe duvarının temel kazısının yapıldığı çukura düştü. Düşmeyle birlikte yaralanan şahsı itfaiye ve CANKUR ekipleri kurtardı.