Bahçe evinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Karaman’da bahçe evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan tüm eş yalar yanarak kullanılamaz hale geldi.Olay, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, bahçe...

Karaman’da bahçe evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında evde bulunan tüm eş yalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bahçe evinden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaş durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tek odalı bahçe evinin içinde bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangının buzdolabına ait elektrik kablosunun takılı olduğu prizinde meydana gelen şase sonucu çıkmış olabileceğini tespit etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.