Bahçelievler’de ambalaj fabrikasında yangın

Bahçelievler’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fabrikadaki işçiler ve tırlar hızla tahliye edilirken itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fabrikadaki işçiler ve tırlar hızla tahliye edilirken itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerindeki bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makinenin aşırı ısınmasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangın kısa süreli paniğe neden olurken, fabrikanın yangın çıkan bölümü ve içerideki tırlar hemen tahliye edildi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın işçilerin ve itfaiyenin çalışmalarıyla kısa sürede söndürülürken, fabrika havadan drone ile görüntülendi. Yangında yaralanan olmazken yangın çıkan alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.