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29 Nisan 2018 Pazar 00:12

Bahçelievler’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Bahçelievler’de bulunan bir kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
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Bahçelievler’de bulunan bir kahvehaneye kimliği belirsiz 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 10. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 4 kişi aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nedim A.’ya ait kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, sokak içerisinde panik yaşandı. Olayda Yusuf G. isimli bir kişi ağır yaralanırken, kahvehane sahibi Nedim A. ile Ahmet K. isimli vatandaş ayaklarından vuruldu. Kahvehanede bulunan ve olayı yara almadan atlatan vatandaşlar dışarıya doğru kaçarak polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kahvehanede yaptı. Yapılan müdahale sonrasında yaralılar ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baskının ardından olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise olası bir duruma karşı eli tetikte bekledi. Sevk edilen olay yeri ekipleri kahvehanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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