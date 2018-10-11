ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:04

Bahçelievler’de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler’de Şair Zihni Ortaokulunda yangın çıktı. Yangın esnasında okulda bulunan 900 öğrenci tahliye edilirken, veliler okula akın etti.Yangın, İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Şair Zihni Ortaokulunda meydana...

Bahçelievler'de okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bahçelievler’de Şair Zihni Ortaokulunda yangın çıktı. Yangın esnasında okulda bulunan 900 öğrenci tahliye edilirken, veliler okula akın etti.

Yangın, İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Şair Zihni Ortaokulunda meydana geldi. Bodrum katındaki elektrik saatlerinden çıkan yangında okulu dumanlar kapladı. Dumanı fark eden öğretmenler, içeride bulunan yaklaşık 900 öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen öğrencilere müdahalede bulundu. Bir itfaiye eri dumandan etkilenen öğrenciyi kucağına alarak ambulansa taşıdı. Okulda yangın çıktığını öğrenen veliler okula akın etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Okul bahçesinde bekletilen öğrenciler de kapıda bekleyen aileleriyle buluştu. Yangından korkan bazı veli ve öğrencilerin ağladığı görüldü.

“Öğretmenlerimiz ve tiyatroda oynayan oyuncular bizi dışarıya çıkarttı”

Çok korktuğunu ifade eden Merve Ün adlı öğrenci, “Yangın konferans odasının yanında bulunan elektrik odasında çıktı. Biz o esnada tiyatro izliyorduk. Herhalde odadaki elektrik kabloları yandı. Bizi okuldan dışarıya öğretmenlerimiz ve tiyatroda oynayan kişiler çıkarttı” diye konuştu.

Cemile Genç isimli veli ise, “Çocuğum çok şükür. Çocuklarımız çok korktu, biz de korktuk. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku