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11 Ekim 2018 Perşembe 14:07

Bahçelievler’de ortaokulda yangın

Bahçelievler’de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.

Bahçelievler'de ortaokulda yangın
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Bahçelievler’de bulunan bir ortaokulda elektrik panosunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken, veliler okula akın etti.

Olay, Bahçelievler’de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 öğrenci itfaiye erinin kucağında dışarı çıkarılırken diğer öğrenciler de tahliye edildi.

Olayı duyan veliler okula akın etti. Yetkililer sakin olunması konusunda sürekli anonslar yaparken, öğrencilerin panik yaşadığı görüldü.

Öte yandan, yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarda tedavi altına alındı.
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