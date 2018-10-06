Bahçelievler’deki doktor cinayetinin öncesi ve sonrası kamerada

Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden doktor Fikret Hacıosman’ın, hastasıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Aynı hastanede tedavi altına alınan doktor Fikret Hacıosman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından Hacıosman ve hastasının son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın doktor Fikret Hacıosman’ı bekleyip odaya girmesiyle birlikte içeriye girdiği ve ateş ederek kaçtığı görülüyor.