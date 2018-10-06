ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:44

Bahçelievler’deki doktor cinayetinin öncesi ve sonrası kamerada

Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden doktor Fikret Hacıosman’ın, hastasıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'deki doktor cinayetinin öncesi ve sonrası kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden doktor Fikret Hacıosman’ın, hastasıyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doktor Fikret Hacıosman bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Aynı hastanede tedavi altına alınan doktor Fikret Hacıosman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından Hacıosman ve hastasının son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın doktor Fikret Hacıosman’ı bekleyip odaya girmesiyle birlikte içeriye girdiği ve ateş ederek kaçtığı görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku