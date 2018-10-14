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14 Ekim 2018 Pazar 11:10

Bahçelievler’deki patlamanın şiddeti havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı

Bahçelievler’de sabaha karşı yaşanan patlamanın şiddeti, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Bahçelievler'deki patlamanın şiddeti havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı
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Bahçelievler’de sabaha karşı yaşanan patlamanın şiddeti, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Bahçelievler’de sabaha karşı bir lokantada patlama meydana gelmişti. Polisin olaya yönelik araştırmaları sürerken, patlamanın şiddeti havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Patlamada lokanta harabeye dönerken, çevrede pek çok cam parçası ve lokantadan sıçrayan malzemeler olduğu görüldü. Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Patlamada can kaybı olmadığını söyleyen dükkan sahibi Muzaffer Belik “Sabah saat 05.00’e doğru olay gerçekleşiyor. Doğalgaz ekipleri ve polis inceliyor. Neticeyi onların incelemesi sonucu alacağız. Patlama olmuş sabaha karşı. Benim saat 08.00’de haberim oldu. Can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Önemli olan can kaybı olmasın. Şüphelendiğim bir şey yok. Araştırma sonucu ortaya çıkar“ dedi.
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