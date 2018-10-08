ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:43

Bahçesini sularken akıma kapılıp hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı, su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli’ye bağlı Limonlu Mahallesi Çamlıbel mevkisinde...

Bahçesini sularken akıma kapılıp hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin’in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı, su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli’ye bağlı Limonlu Mahallesi Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Erdemli Kaymakamlığı Dernekler Bürosu’nda görevli memur Emrah İnandı, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak için su pompasını çalıştırdığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Bahçeye gelen yakınları tarafından bulunan Emrah İnandı’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku