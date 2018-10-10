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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:58

Bahçeye düşen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 54 yaşındaki sürücü İsa Yamaç hayatını kaybetti.

Bahçeye düşen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 54 yaşındaki sürücü İsa Yamaç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köyceğiz köyü Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör 4 metre yükseklikten bahçeye düşerek devrildi. Traktörü devrilmiş halde gören köylüler jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini tespit etti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İsa Yamaç’ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybetti

Yarın köyünde öğle namazının ardından toprağa verilecek olan Yamaç’ın 19 yaşındaki oğlu Fatih Yamaç’ın da 2 yıl önce Ankara’da trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.
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