Bahçeye uçan kamyonetten burnu bile kanamadan kurtuldu

Karaman’da bahçeye uçan kamyonetin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman’dan Mersin istikametine gitmekte olan Fetullah A. (46), yönetimindeki 06 BCA 010 plakalı kamyonet, Lale köyünü geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada devrilen kamyonetten vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü Fetullah A.’nın burnu bile kanamadı. Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadığı gözlenen sürücü Fetullah A., polis aracının yanına diz çökerek bir süre kaza yaptığı kamyoneti izledi. Sürücü daha sonra olay yerine gelen jandarma ekibine kaza hakkında bilgi verdi. Kamyonetin yol kenarından duran demir çöp konteynerine çarparak iki büklüm etmesi ise dikkatlerden kaçmazken, kaza esnasında bahçede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.