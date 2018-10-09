Bahreyn’de bina çöktü: 25 yaralı

Bahreyn’in başkenti Manama’da bir binanın çökmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Manama’da 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Manama’da olay yerine 19 ambulans, polis ve sivil savunma ekipleri sevk edildiğini belirtti. Enkaz altında kalan birçok kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.