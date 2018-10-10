Bahreyn’de bina çöktü: 4 ölü

Bahreyn’de bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bahreyn’de dün akşam saatlerinde 2 katlı bir bina çökmüştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, 3 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.