Bakan adını kullanarak 20 bin lira dolandırdı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir dolandırıcı kendisini bakan danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları 20 bin lira dolandırdı.Bursa’nın Gemlik ilçesinde kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak tanıtan F.Ş....

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir dolandırıcı kendisini bakan danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları 20 bin lira dolandırdı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olarak tanıtan F.Ş. (50), vatandaşları iş bulma ve sorun giderme vaatlerinde bulundu. Görüştüğü kişilerden yaklaşık 20 bin lira alan zanlı F.Ş., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığının çalışması sonrası yakalandı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.