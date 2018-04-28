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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:13

Balık kutusu içinde silah kaçakçılığına suçüstü

Trabzon’da polis ekipleri bir şahsı balık kutusu içinde İstanbul’a otobüsle tabanca göndermeye çalışırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 4 tabancaya el konuldu.Alınan bilgiye göre, bir şahsın İstanbul’a...

Balık kutusu içinde silah kaçakçılığına suçüstü
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Trabzon’da polis ekipleri bir şahsı balık kutusu içinde İstanbul’a otobüsle tabanca göndermeye çalışırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 4 tabancaya el konuldu.

Alınan bilgiye göre, bir şahsın İstanbul’a Trabzon’dan otobüsle balık kutusu içinde silah göndereceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, Moloz mevkiinde ilgili şahsı takibe aldı. Şahsın dolmuş duraklarında bir otobüs firmasına ait otobüse siyah poşete sarılı beyaz köpük kutuyu vermeye çalıştığının görülmesi üzerine düzenlenen operasyonda kutuya el konulurken, S.S. isimli şahıs gözaltına alındı. S.S.’nin silahları B.C.E. isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine B.C.E de gözaltına alınırken, 4 silaha ise el konuldu.
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