ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 08:53

Balık tezgahını çaldı, "Hurda sandım" dedi

Adana’da balık tezgahını çalan 1 şahıs, işsiz kaldığını, balık tezgahını da hurda kullanılmaz olduğunu düşünerek aldığını ve 144 liraya satarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Balık tezgahını çaldı, 'Hurda sandım' dedi
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Adana’da balık tezgahını çalan 1 şahıs, işsiz kaldığını, balık tezgahını da hurda kullanılmaz olduğunu düşünerek aldığını ve 144 liraya satarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Akdemir lokantasının yanında bulanan balık tezgahının olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede polis balık tezgahını alan şahsın Serkan C. (31) olduğunu tespit etti. Polis zanlının evine baskın yaparak şahsı yakaladı.

Zanlı ifadesinde işsiz kaldığını, paraya ihtiyacı olduğunu bu nedenle hurda olduğunu düşündüğü balık tezgahını alarak 144 liraya sattığını ve ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. Pişman olduğunu belirten şahıs, fırsat verilmesi halinde zararı karşılamak istediğini de söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının balık tezgahını alması da anbean kameralara yansıdı.
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