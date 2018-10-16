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16 Ekim 2018 Salı 12:28

Balıkesir Üniversitesinde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 9 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ bağlantısı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Üniversitesinde FETÖ operasyonu
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Balıkesir merkezli 9 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ bağlantısı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma komutanlığınca 9 ili kapsayan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. İstihbari çalışmalar sonucu Balıkesir Üniversitesinde ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya, Mersin’de yapılan eş zamanlı baskınlarda FETÖ bağlantıları tespit edilen 23 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ederken soruşturma kapsamında ek gözaltıların olabileceği bildirildi.
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