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07 Ekim 2018 Pazar 11:49

Balıkesir’de 3 kişi FETÖ’den tutuklandı

Balıkesir’de ByLock kullanıcısı 3 FETÖ/PDY üyesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir'de 3 kişi FETÖ'den tutuklandı
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Balıkesir’de ByLock kullanıcısı 3 FETÖ/PDY üyesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrası örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 FETÖ şüphelisine Balıkesir merkezli 15 ilde, 52 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 31 FETÖ şüphelisi yakalandı. Emniyette yapılan tahkikatın ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 26’sı hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi serbest bırakıldı.
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