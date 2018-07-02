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02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:16

Balıkesir’de araç gölete uçtu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yoldan çıkan otomobil gölete uçtu. Kazada suya tamamen gömülen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kocaeli Mahallesi’nde meydana...

Balıkesir'de araç gölete uçtu
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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yoldan çıkan otomobil gölete uçtu. Kazada suya tamamen gömülen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kocaeli Mahallesi’nde meydana geldi. Selin Seda idaresindeki 16 LBH 79 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki gölete uçtu. Sürücü ve yanında bulunan Sevda Kandemir, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yüzmeye başladı. İki kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtuldu. Suya gömülen araç ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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