ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:51

Balıkesir’de aranan 51 kişi ele geçirildi

Balıkesir merkez ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı olan 51 kişi ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık...

Balıkesir'de aranan 51 kişi ele geçirildi
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Balıkesir merkez ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı olan 51 kişi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat polislerinin iştirak ettiği Huzur operasyonu kapsamında polis ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli gördükleri araç ve yayaları durdurdu. Huzur operasyonuna bin 124 noktada 453 ekip ve bin 557 personel katıldı. Operasyonlarda 13 bin 101 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, bin 972 araç ekiplerce kontrol edildi. 78 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 15 araç eksik evrak nedeni ile trafikten men edildi. Huzur operasyonunda haklarında arama kararı bulunan 51 şahıs ele geçirildi, ayrıca 13 kişiye adli ve idari yönden işlem yapıldı. Araç sürücülerine 19 bin 803 lira para cezası kesilirken, evrakları eksik olan araçlar çekici ile otoparka kaldırıldı.
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