Balıkesir İl Jandarma komutanlığınca 9 ili kapsayan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapıldı.Balıkesir jandarmasının yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Balıkesir Üniversitesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen 23 kişi hakkında operasyon yapıldı. Balıkesir merkezli 9 ilde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya, Mersin illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu
Balıkesir İl Jandarma komutanlığınca 9 ili kapsayan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapıldı.