Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Balıkesir polisi yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda firari durumdaki 6 FETÖ/PDY şüphelisini adreslerine yaptığı baskın ile gözaltına aldı.

Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Balıkesir polisi yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda firari durumdaki 6 FETÖ/PDY şüphelisini adreslerine yaptığı baskın ile gözaltına aldı.

Farklı illerde yapılan soruşturmalar sonucu firari durumda bulunan 6 FETÖ/PDY şüphelisinin Balıkesir’de gaybubet evlerinde saklandıkları tespit eden polis harekete geçti. Adana bayan yapılanması sorumlusu, Aydın bayan yapılanması sohbet hocası gibi üst düzey örgütçülerin bulunduğu 6 FETÖ/PDY şüphelisi için operasyona sabah erken saatte start verildi. İl merkezinde 5, Bandırma’da 1, Bigadiç ilçesinde 1 olmak üzere 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün By Lock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.