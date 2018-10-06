Balıkesir’de huzur operasyonu: 71 suçlu yakalandı

Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 71 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, il genelinde 165 ekip ve 646 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında 7 bin 901 kişinin GBT sorgusu yapıldı. GBT uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı. 2 cezaevi firarisi ve arama kaydı olan 6 şahıs gözaltına alındı. 13 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 372 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda 2 bin 72 araç kontrol edilirken, 96 araca 52 bin 968 lira para cezası kesildi, 31 araç trafikten men edildi. Arama kaydı olan 6 araç, 4 çalıntı motosiklet ve 1 çekici araç yakalandı. 1 kişiye orman kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri ayrıca 846 iş yerini denetleyerek, 8 bin 107 lira para cezası uyguladı. 1 iş yeri kapatma işlemi yapılırken, 1 iş yerine de İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa göre işlem yapıldı. Jandarmanın huzur uygulaması sırasında 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 16 fişek ve 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.