Balıkesir’de "Huzur" operasyonu

Balıkesir polisi, merkez ve ilçelerde "Huzur" operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında aranan 11 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla tüm ilçelerde "Huzur" operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcularının kimlik kontrolünü yaptı. 26 uygulama noktasında da ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ayrıca 267 umuma açık iş yerinde denetlemeler yaptı.

Gerçekleştirilen "Huzur" operasyonunda 3 bin 592 kişinin GBT’si sorgulandı, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi ise yakalandı. Kontrol edilen 782 araçtan 75 araç sürücüsüne ceza yazılırken, 19 araç ise trafikten men edildi. Operasyonda ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, 1 adet bıçak ile 2 adet av tüfeği de ele geçirildi.