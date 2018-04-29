Balıkesir’de kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Savaştepe’de yapılan kenevir operasyonunda bin 217 kök kenevir ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Savaştepe’de yapılan kenevir operasyonunda bin 217 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Savaştepe ilçesinin Yolcupınarı Mahallesi’nde K.G.’ye ait eve yapılan operasyonda evinde ve müştemilatında bin 217 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.G. için Yasadışı Ekim ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan adli makamlarca yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.