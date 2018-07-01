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01 Temmuz 2018 Pazar 11:02

Balıkesir’de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir'de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emendere Mahallesi’nde Ş.K.’nın ağılından 4 adet Küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlatan Sındırgı Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın gerçekleştiği gece olay yerinin yakınlarından iki ayrı aracın geçtiğini ve Sındırgı ilçe merkezine gittiklerini tespit etti. Jandarmanın adli makamlardan aldığı izin sonrası şüpheli araçlarda yapılan aramada araçlarda küçükbaş hayvan taşındığına dair izler bulundu. Araç hareketlerinin incelenmesi sonucunda çalınan hayvanlar, ilçe merkezinde O.K. isimli şahsa ait ağılda bulundu. O.K. adlı şahıs küçükbaş hayvanları satın aldığını söylerken, hırsızlık şüphelileri A.D. ve Y.D. yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Jandarma tarafından ele geçirilen küçükbaş hayvanlar ise sahibi Ş.K.’ya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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